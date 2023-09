On sort où ? L’agenda Jam de la rentrée

Woodblocks Festival les 9 et 10 septembre :

Les copains de Kiosk Radio organisent leur festival, le Woodblocks se posera au Vauxhall du parc de Bruxelles le temps d’un week-end. Deux scènes joueront en après-midi et en soirée un panel de musique éclectique entre lives et DJ-sets. Au programme du samedi, on retrouvera Able Noise, SKY H1 ou encore la prestation très attendue du beatmaker belge Le Motel en featuring avec la voix de l’anglais Flowdan, incontournable sur la scène bass music en ce moment. Le dimanche on aura sur scène notamment les prestations de Céline Gillain, Coby Sey ou LUVGANG à ne pas rater.