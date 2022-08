On sort où ? Il reste de quoi s’amuser avant la rentrée

On ne peut pas dire qu’il manque d’événements de musique électronique à Bruxelles et en Wallonie en général. Mais bon, lorsqu’on voit le lieu de XRDS mélangé à la programmation plus qu’alléchante et à la scénographie qui semble travaillée, on se dit qu’on peut quand même toujours faire confiance au Fuse pour organiser les meilleurs rassemblements de fêtards. Ici, on retrouvera, entre autres, Antal, I Hate Models, Le Motel, VTSS, Kettama, Azo, Alia Cabasa, Daria Kolosova en B2B avec son copain Etapp Kyle ou encore notre DC Salas national.

Plus d’infos : www.xrds.be