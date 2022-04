On sort où ? Clubs, concerts, festivals, les meilleurs plans de la vie nocturne

Magma est "In da Club" au C12

Le collectif Bruxellois Magma que vous avez l’habitude d’entendre dans nos Jam In The Mix prend possession du C12 ce vendredi 15 avril pour une soirée autour de Bawrut, Melissa Juice et les incontournables Magma Boyz. Un peu plus tard, le collectif célébrera sa première release party pour la compilation Magma le 27 avril à La Vallée. On y retrouvera Ciao Kennedy, Garance Midi, les Magma Boyz et Margaux Kintsugi.