On sort où ? Clubs, concerts, festivals, les meilleurs plans de la vie musicale

Les 18 et 19 mars prochains du côté du Trix à Anvers, le son aura une saveur très Jam. Le festival "We Are Open" rassemble les talents alternatifs et émergents que compte la Belgique dans pas mal d’horizons. Tout naturellement, on y retrouve donc une bonne série de noms qui passent dans nos playlists. Le vendredi 18 mars on aura entre autres droit à Asa Moto, Bibi Seck, Blck Mamba, Lo, Peet, Echt !, Reinel Bakole ou encore la sensation dream pop The Haunted Youth.

Le samedi 19 on retrouvera aussi Bolis Pupul, David Numwami, Chibi Ichigo, Judith Kiddo, Paradoxant ou encore Kids With Buns pour un bon plein de découvertes.