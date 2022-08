Optimal Bass investit le Circle Park :

On vous en parlait sur nos réseaux, les lieux d’évènements éphémères fleurissent un peu partout et le Circle Park en fait partie cet été avec son Summer camp. Jam a la chance de vous y inviter le samedi 13 août pour un open air aux couleurs de notre média mais on n’est pas les seuls. Des institutions comme le C12 ou le Fuse passent par là mais c’est aussi le cas de petits collectifs comme celui d’Optimal Bass pour défendre les couleurs des rythmes Drum & bass le 09 septembre prochain. Le collectif né dans la région néo-Louvaniste ne cesse de s’étendre et on n’a pas fini d’en entendre parler. On y retrouvera des artistes comme James Marvel signé sur un label de référence, RAM records ou les habitués des soirées du collectif comme Nidrev des amis de chez Mentality, Zyam ou encore Rictus.