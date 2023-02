On sort où ? Ça va swinguer jusque fin février

Et enfin, que serait un "On sort où ?" sans une petite Excursion ? Celle-ci prendra place comme à son habitude au Kultura et invitera les deux DJs et producteurs de Bruxelles Camiflage et Max Do. Ces derniers seront évidemment épaulés des locaux Larson et Karla Böhm, les deux curateurs de la soirée. N’oubliez pas votre argent de poche et votre sac à dos, car la soirée démarrera avec ou sans vous !

