On sort où #7 ? Les events à ne pas manquer pour la réouverture

La chaleur des dancefloors et des salles de concerts vous ont manqué ? Nous aussi, mais on y est ! Il est temps de dépoussiérer vos plus belles paires de chaussures de sortie, de revoir vos mouvements de danse et de planifier votre programme pour ce week-end de feu. Pour vous aider dans vos choix, la rédaction de Jam a sélectionné quelques événements à ne pas louper.