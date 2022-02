On SEXplique : le podcast 100% sexo-ado de la RTBF

Les jeunes sont de plus en plus tôt confrontés à la sexualité. Cependant, peu sont ceux qui osent en discuter ouvertement et poser les questions qui les tourmentent…

Dans “On SEXplique”, on leur donne la parole pour qu’ils puissent poser les questions qu’ils ont sur la sexualité et aborder des sujets qui demeurent tabous.

Dans une atmosphère décontractée, ludique et instructive, un groupe de 7 ados (15-19 ans), encadrés par Tim on the gram, tiktokeur et Marie, sexologue, partagent librement leurs expériences, ressentis et croyances.