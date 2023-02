"On sent que le FC Bruges doute, mais à un moment ça va repartir"

Dans l’Instalive de La Tribune cette semaine, nous sommes revenus sur les grosses rencontres du week-end, mais aussi sur les possibilités de voir le Standard dans le top 4, Anderlecht dans le top 8… Le probable duel pour le titre entre Genk et l’Union Saint-Gilloise nous a également occupés, tout comme la situation un peu préoccupante du FC Bruges. Benjamin Deceuninck a tenté d’analyser un peu la situation actuelle des Blauw-en-Zwart.

La rencontre face aux Anversois : "Ce week-end, j’ai trouvé que le match Antwerp-Bruges était vraiment très décevant. Il ne s’est pas passé grand-chose. Aucune des deux équipes n’avait beaucoup d’ambition. On sent que Bruges doute, l’Antwerp calcule. Je ne suis pas sûr que ça va les emmener vers le titre en tout cas."

Le FC Bruges a pourtant tous les ingrédients pour que la recette prenne : "Individuellement, si on prend chaque joueur, Bruges a clairement le meilleur noyau de Belgique. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé. Si les joueurs qui étaient là avant ont connu beaucoup de titres, ronronnent un peu. Que la Ligue des Champions c’était bien mais qu’il faut se remobiliser pour le championnat. Un nouveau coach en début de saison auquel il a fallu s’adapter… Un nouveau coach maintenant, qui doit lui-même s’adapter. C’est dans l’autre sens j’ai l’impression, chaque semaine il dit qu’il doit encore découvrir son noyau… Il se cherche. Dimanche il joue sans numéro neuf. Bruges cadre un petit tir tout mou à la 92e minute, c’est tout. Ok, il y avait un vrai bloc, l’équipe était compacte, l’Antwerp n’a pas eu beaucoup d’occasions. Mais Bruges, hypercandidat au titre, ne peut pas se contenter d’un petit tir cadré sur tout un match. Bruges doit imposer son jeu, avec de tels joueurs. Bruges doit normalement être plus fort que chaque adversaire dans le championnat de Belgique. Et donc c’est un peu décevant pour l’instant."

"Mais je pense que ça ne peut pas être pire que maintenant, à un moment ça va repartir mieux. Je l’espère pour le Club Bruges et le football belge. La Champions League arrive dans dix jours, j’espère que d’ici là… Même si peut-être que ça lui conviendra mieux finalement, parce que ce sera Benfica le grand favori. Peut-être que cette position-là va leur convenir. Et mentalement, parce que je pense que le problème est là, peut-être que cela va permettre de les relancer aussi. Ce sera peut-être le moment charnière de la saison de Bruges, ce double affrontement contre Benfica. Dans un sens ou dans l’autre."

Mais Bruges est-il prêt pour le retour de la Ligue des Champions ? "Il change beaucoup de défense, à chaque match. Et ça va quand même être l’élément clé contre Benfica, tenir le zéro derrière. C’est la première fois ce week-end en dix matches de Pro League que le club y arrivait ce week-end. On ne peut pas dire que ça soit hyperrassurant, mais si ça ça se confirme, contre Benfica il y aura match. Si Bruges est solide contre Benfica, il y aura une vraie possibilité de faire quelque chose. Mais Benfica, c’est un adversaire qu’on peut sous-estimer, parce qu’on connaît un peu moins bien le championnat portugais, c’est pourtant une super équipe."