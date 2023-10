"On se sentait incompris de la part de l’extérieur" le personnel soignant réagit trois ans après la deuxième vague de covid

Durant 3 mois, en pleine seconde vague de covid, Christophe Hermans s’est infiltré dans les couloirs du CHU de Liège pour tourner sa caméra vers celles et ceux qui, au quotidien, se sont battus pour sauver des vies. Comment gérer une telle pandémie ? Comment s’en sortir lorsqu’on est en sous-effectif, que les équipes s’épuisent et doivent faire face à des critiques et pressions de plus en plus importantes ? Comment filmer dignement l’urgence vitale et la mort ? Christophe Hermans, réalisateur du documentaire Des corps et des batailles et Mireille Montville, psychologue au CHU de Liège, répondent à ces questions pour Tendances Première à l’occasion de la sortie en salle du documentaire 'Des corps et des batailles'.