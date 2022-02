On se réchauffe à l’huile essentielle de cannelle

Rachel Dipinto, notre spécialiste santé/bien-être, nous dit tout sur l’huile essentielle de cannelle. Une huile magnifique mais à manipuler avec précaution !

L'huile essentielle de cannelle est une allumette. Une petite dynamite pour réchauffer le corps et donner de l'énergie.

L’huile essentielle de cannelle ne s'utilise pas pure, car elle contient des molécules aromatiques, dont des aldéhydes et des phénols, comme l'eugénol, qui peuvent être toxiques et brûler la peau.

On l'utilise donc en très petite quantité et on la dilue, de préférence dans une bonne base riche et grasse comme le beurre de karité.