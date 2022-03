"On se poêle", un spectacle savoureux d’improvisation culinaire et scientifique à déguster en famille

Dans sa chronique Outside, Caroline Veyt vous emmène au théâtre, pour un spectacle savoureux à voir en famille, On se poêle.

Que met-on dans nos casseroles ?

On se poêle est né de la Marmite de Lo. Et Lo, c’est Laura, bioingénieure, cheffe cuisinière et comédienne improvisatrice. Elle adore les sciences et en particulier la vulgarisation scientifique dans des domaines comme la biologie, l’agriculture et l’alimentation.

Elle a un diplôme en restauration et elle a passé trois ans à gérer son traiteur durable et zéro déchet. Et enfin, elle adore la scène et l’improvisation en particulier et cela lui permet de partager ses connaissances de façon peu habituelle.

Si vous allez sur son site lamarmitedelo.be, vous avez toutes ses passions réunies, des recettes, des vidéos sympas qui parlent de cuisine mais toujours avec l’approche scientifique chère à Laura.

Il y a tout ce qui touche à la transmission, à travers des ateliers et des spectacles. Laura donne des ateliers cuisine aux adultes, elle propose des animations scientifiques aux écoles et aux particuliers, et elle a mis sur pied deux spectacles. Un pour les adultes. Et un pour les enfants, intitulé On se poêle.

Un spectacle ludique de sensibilisation à une alimentation saine, locale et de saison

Pour participer à ce spectacle, il faut vous munir d’un légume. Un par famille suffit, mais si vos enfants se crêpent le chignon pour savoir qui amènera un légume et lequel. Faites simple. Prenez-en plusieurs.

Quand vous arriverez dans la salle, ce sont des comédiens qui vous accueilleront. 3 comédiens accompagnent Laura. Ils viendront chercher les légumes qui serviront, tout au long du spectacle, à raconter des histoires.

Il y a quatre grandes histoires improvisées dans la représentation : parfois ce sont les comédiens qui improvisent, parfois c’est Laura qui raconte une histoire improvisée. Leur point commun, c’est de parler de légumes. Il y a ceux qu’on aime, ceux qu’on a du mal à avaler, ceux qu’on ne connaît pas. Certains viennent de près, d’autres de très/trop loin, et c’est l’occasion, en faisant appel à l’imaginaire et à des personnages que les enfants aiment bien – ce sont les enfants qui proposent leurs personnages préférés -, de parler des circuits courts et longs et de les sensibiliser en les amusant.

Vous verrez même des légumes au microscope et selon ce qu’ils vous inspireront, on vous racontera une histoire dont vous aurez dessiné le décor. Vous devriez aussi faire un voyage avec les végétaux dans le corps humain…

Et comme c'est un spectacle d’improvisation, le spectacle est à chaque fois différent. De quoi émerveiller les enfants, de 6 à 12 ans, tout en leur apprenant plein de choses. Et à la fin du spectacle, vous mangez le plat qui a été cuisiné durant le spectacle.

Les prochaines dates du spectacle On se poêle sont ce dimanche 20 mars et le dimanche 24 avril à 15h à L’improviste, à Forest. Mais également le mercredi 30 mars à 15h30 au Trac, à Auderghem.