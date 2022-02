On se mobilise pour Sevrien, une jeune femme atteinte d’un cancer et qui doit un subir un traitement lourd et onéreux

Et à l’occasion de cette journée, nous souhaitions vous parler de Sevrien, gravement atteinte par un cancer du sein. Sevrien partage la vie de son compagnon, Boris, ensemble il sont parents d’une petite Amy qui a eu 4 ans hier. Severine est aussi coach dans une boite à Namur, sa mission dans sa vie professionnelle c’est d’aider les demandeurs d’emploi à retrouver du travail…. et ce sont ses collègues et amies qui tentent le tout pour le tout afin de lui offrir le traitement de la dernière chance.



Sandrine Everard est la directrice de la MIRENA, la Mission régionale pour l’Emploi des Arrondissements de Namur et Dinant. C''est là que travaille Sandrien. "Sévrien est l’une de nos collègues, et en novembre 2020 elle s’est rendu qu’elle avait un souci et il s’est avéré qu’elle était atteinte d’un cancer du sein" nous précise Sandrine

Après un lourd traitement, il s’avère qu’à jour, Sevrien doit faire face à une thérapie qui est uniquement accessible en Allemagne et qui coûterait la somme de 200 000 euros. Des traitements qu’il faudra financer dans leur totalité.

Une campagne de récolte de fonds a été lancée il y a quelques mois.



Ecoutez Sandrine Everard