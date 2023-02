On se marie de plus en plus tard. Mariage plus vieux, mariage heureux ?

"Mariage heureux, mariage pluvieux". C’est une expression que l’on entend souvent un jour de mariage si quelques gouttes de pluie se mettent à tomber. Mais pour certains, cette expression parle plutôt de l’âge des conjoints et s’écrit donc "mariage plus vieux, mariage heureux". Et sous cette forme-là, cette maxime est plus que jamais d’actualité: on se marie de plus en plus tard. Les conjoints se rapprochent tout doucement de la quarantaine.