"On se fait emmerder tout le temps": l’impatience des femmes sans-abri avant l’ouverture d’un nouveau centre de jour 100% féminin

Un constat observé au quotidien par Philip De Buck, directeur du centre de jour mixte de l’Ilôt :"Quand une femme vient dans un centre de jour où il y a des hommes, c’est 'struggle for life', c’est horrible […] Le parcours d’une femme entre l’entrée et l’accueil où aller chercher un sandwich, c’est 20 mètres de cauchemar".

"On doit très souvent intervenir" poursuit Philip De Buck. "C’est ce qui explique que beaucoup de femmes viennent une fois et puis ne viennent plus".

"Ça ne s’arrête pas", reprend Moesha. "Ces hommes disent 'tu es ma femme, tu dois sortir avec moi'. Ils imposent. Ils pensent qu’ils ont le droit d’être mal élevés puisqu’on est sans-abri […] On se sent agressée, et on se sent sale".

Ces comportements ont des conséquences importantes : "Au début, j’étais en pleurs tout le temps. Tu n’as même pas le temps d’analyser ta propre situation, comment tu en es arrivée là. Tout est embrouillé dans ta tête et puis ça, ça se rajoute. C’est invivable".