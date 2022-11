"On se bat pour le peuple", assure le défenseur iranien Pouraliganji

L’Iran a créé l’exploit en battant le pays de Galles 0-2 ce vendredi en deuxième journée de la phase de groupes. Une rencontre au scénario complètement fou, dans lequel les Iraniens ont semblé habités par quelque chose de plus fort encore que le football. Il faut dire que l’Iran connaît une situation très compliquée en ce moment. Son peuple souffre et les joueurs ont voulu se donner à fond pour celui-ci.

Morteza Pouraliganji, défenseur de l’équipe d’Iran : "Le premier match est toujours difficile et on n’avait pas réussi à nous libérer sur bien des aspects. A la fin du match contre l’Angleterre (perdu 6-2, NDLR), Carlos Queiroz (le sélectionneur) nous avait dit de ne pas nous inquiéter, qu’il ne fallait pas s’apitoyer sur notre sort et essayer d’avoir un bon résultat contre le Pays de Galles pour rendre les gens heureux. (A propos de l’hymne national chanté) On se bat pour le peuple et on essaye de le rendre heureux."

Saeid Ezatolahi, milieu de terrain de l’Iran : "On dédie ces deux buts au peuple iranien et aux supporters qui ont voyagé jusqu’ici. On a montré au monde le potentiel de l’équipe d’Iran. Il fallait se remobiliser mentalement après la défaite contre l’Angleterre. On s’était fait la promesse de réagir et on l’a montré aujourd’hui."

Après être restés muets pendant leur hymne nationale lors de la première rencontre, les Iraniens l’ont cette fois fredonné mais ils semblaient très peu convaincus et nombreux sont ceux qui pensent qu’ils ont reçu des pressions en ce sens.