On sait qui incarnera Madonna dans son biopic

Le film suivra les débuts de l’icône de la pop connue pour sa réinvention perpétuelle (pas toujours très bien reçue d’ailleurs). La femme qui détient le record de 50 titres classés n°1 au Billboard a donc estimé qu’elle était la mieux placée pour raconter sa vie. "La musique sera toujours au centre du film. C’est la musique qui me fait avancer et l’art qui me fait vivre. Il y a tant d’histoires inspirantes que personne n’a entendues, et qui de mieux que moi peut les conter ? Il est essentiel de partager ma vie en forme de montagnes russes avec ma voix et ma vision." a-t-elle déclaré. Elle assurera donc la scénarisation avec Diablo Cody, qui a remporté l’Oscar du meilleur scénario pour "Juno" en 2007, et la réalisation.