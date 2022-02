On sait quels pays produiront de l'avocat, des noix de cajou et du café... en 2050 !

Le café constitue le troisième et dernier aliment étudié par les scientifiques. C'est l'ingrédient qui s'adaptera le moins bien au réchauffement climatique.

Alors que le Brésil, la Colombie, le Vietnam et l'Indonésie récoltent actuellement 64% de la production mondiale, les chercheurs ont indiqué que la culture de café pourrait reculer de plus de 50% à l'horizon 2050. Ces principaux producteurs ne vivront plus sur un sol adapté à la culture de caféiers. Au Vietnam notamment, les températures deviendront beaucoup trop ardentes pour que les arbres sachent s'épanouir et donner des fruits.

A la différence des noix de cajou et des avocats, très peu de régions jouiront de conditions climatiques idéales pour la culture du café. On pourrait toutefois siroter dans un avenir proche un petit kawa originaire des Etats-Unis, de Chine, d'Inde et même de Nouvelle-Zélande.