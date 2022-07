On sait pourquoi Mathieu van der Poel fait du cyclisme et pas du football

Mathieu van der Poel était décontracté quelques minutes avant le départ de la 3e étape du tour de France 2022, ce dimanche au Danemark. Le coureur cycliste néerlandais a été filmé en train de faire quelques jonglages avec un ballon de football dans la zone de départ.

On sait d'ailleurs pourquoi le petit-fils de Raymond Poulidor fait du cyclisme, vu que sa démonstration d'agilité footballistique s'est mal terminée. En tentant de passer le ballon à des spectateurs derrière les barrières, il a mis un peu trop de force dans sa passe et le ballon a simplement fini de manière non désirée dans le canal derrière...