On sait pourquoi les lendemains de fêtes sont plus difficiles pour certains.

Les lendemains de soirées plus ou moins arrosées peuvent être difficiles. Maux de tête, fatigues, courbatures, autant de signes caractéristiques d’une "veisalgie", plus couramment appelée "gueule de bois". Plusieurs facteurs entrent en jeu comme l’âge ou le sexe ou encore l’état psychologique d’une personne. Ainsi, l'anxiété, la dépression, le niveau de stress et la personnalité contribueraient à une expérience plus ou moins difficile.

Par ailleurs, les repas sont tardifs, rarement équilibrés et les nuits sont courtes. Ce changement de rythme, ajouté à de fortes émotions, contribue à dérégler vos habitudes. Autant de chamboulements susceptibles de rendre difficile l’assimilation par votre organisme.

Les effets varient "en fonction du nombre de verres que vous buvez, de la vitesse d'absorption, de votre sexe, de votre âge, de votre taille et de votre poids, de votre mode de consommation de l'alcool, de votre humeur à ce moment-là, de votre niveau de fatigue, de votre condition physique et de ce que vous avez mangé", détaille le site Aide Alcool.