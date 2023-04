On sait pourquoi les acteurs de "Grease" étaient trop vieux

Joel Thurm, le directeur de casting de Grease, vient de révéler pourquoi les acteurs originaux du film de 1978 étaient beaucoup plus âgés que les lycéens qu’ils étaient censés incarner.

Au moment du tournage, John Travolta, alias Danny Zuko, le leader des T-Birds, avait 23 ans. La regrettée Olivia Newton-John, l’étudiante australienne Sandy Olsson, était, elle, âgée de 29 ans.

Quant à Stockard Channing et Michael Tucci, jouant respectivement Betty Rizzo et Sonny LaTierri, ils étaient encore plus âgés, 32 et 31 ans. Tous incarnaient donc des personnages bien plus jeunes que dans la réalité.

Sonny LaTierri a d’ailleurs déclaré au Guardian qu’il se trouvait "trop vieux pour le rôle" mais il avait pourtant été retenu après son audition pour jouer l’amoureux de Marty Maraschino (Dinah Manoff) dans la comédie musicale culte.