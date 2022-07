On sait peut-être qui incarnera Amy Winehouse dans le prochain biopic

Selon un nouveau communiqué, l’actrice Marisa Abela serait en tête des candidates qui incarneraient le rôle principal dans le prochain biopic d’Amy Winehouse.

La star de la TV anglaise serait, selon Variety, "en discussion, bien que le rôle ne soit pas encore défini et que d’autres acteurs doivent encore être impliqués". On a déjà pu découvrir l’actrice Marisa Abela dans la saison 1 de la série HBO Industry et aussi dans le drame politique anglais COBRA.

Intitulé Back To Black, le biopic sur Amy Winehouse sera donc mené par celui qui a déjà fait ses preuves avec Nowhere Boy et Fifty Shades Of Grey, le réalisateur Sam Taylor-Johnson.

Le biopic a d’ailleurs le plein soutien de la famille de la défunte chanteuse, dont l’héritage est toujours géré par son père, Mitch Winehouse.

Ce dernier avait d’ailleurs précédemment mis fin aux rumeurs qui circulaient autour du fait que ce serait Lady Gaga qui incarnerait le rôle d’Amy Winehouse : "Cela ne me dérangerait vraiment pas que cela soit une jeune anglaise inconnue, native de Londres et qui ressemble un peu à Amy pour incarner son rôle", avait-il déclaré en 2018. "Ce que nous voulons, c’est dépeindre Amy comme elle était vraiment : drôle, charmante et en même temps horrible !"

Ce biopic n’est pas le seul projet en cours autour de la chanteuse. En septembre dernier, un autre biopic, basé sur le livre de Daphne Barak, Saving Amy, avait été annoncé par les studios Halcyon mais les héritiers d’Amy Winehouse n’ont pas autorisé le projet.