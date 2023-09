Pour annoncer l'album, le trio a publié une bande-annonce contenant des extraits de leur prochaine interview avec Zane Lowe d'Apple Music et des clips d'archives de la vaste carrière du groupe. La bande-annonce a également dévoilé trois nouveaux titres de l'album : "Anthem Part 3", "You Don't Know What You've Got" et le titre "One More Time" (dont la sortie est prévue pour le jeudi 21 septembre).