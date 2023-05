"On s’est focalisé sur Sarah Schlitz d’un point de vue personnel, alors que son action était tout à fait politique"

Ces différents échelons institutionnels viennent aussi compliquer les activités de terrain. Elle donne l’exemple de son asbl : "Nous dépendons à la fois du fédéral – car c’est de la justice, du communautaire - car on fait de l’aide à la jeunesse et de l’éducation permanente, et de la région – car on fait de l’aide aux victimes. Tout le monde se renvoie la balle et en attendant on n’a pas de financement structurel".

Elle regrette ainsi "l’énorme difficulté du financement du secteur associatif mais aussi de manque de moyens pour gérer des personnes dont on a besoin".

Madame Ben Jattou voit-elle dans les élections l’an prochain un espoir de changement de paradigme dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ? Elle reste prudente et répond en citant Simone de Beauvoir extraite du Deuxième Sexe, l’essai en deux volumes, paru en 1949 : "N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant."