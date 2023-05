“On s’en fout de l’âge” : à 54 ans, Anne quitte tout et reprend les études de ses rêves

Durant cette semaine de cours ouverts, en poussant les portes de la Haute école, Anne avait quelques doutes sur la façon dont les jeunes allaient accueillir sa présence. "Les élèves étaient vraiment bienveillants, ils trouvaient ça génial. Je ne me suis pas sentie mise à l’écart ou pas à ma place à cause de la différence d’âge. Si on est à l’école c’est pour apprendre, pour étudier, on devrait s’en foutre de l’âge. Et je pense que j’ai eu de la chance d’être accueillie sans aucun stéréotype au niveau de l’âge” confie Anne, les yeux pétillants de joie avant de poursuivre : "évidemment c’est différent d’aborder des études à 20 ans et à 50 ans. Mais, je vois les relations avec les jeunes étudiants vraiment comme de l’entraide réciproque. Chaque âge a sa spécificité. Du coup c’est du partage d’expériences et de l’entraide des deux côtés. C’est super enrichissant.”

Aujourd’hui, Anne est fière de son parcours. Elle a hâte d’entamer ce nouveau chapitre de sa vie, ces études dont elle a toujours rêvé. Si tout va bien, elle sera diplômée à 58 ans.

Elle souhaite aussi que son témoignage soit une source d’inspiration pour les autres personnes (de son âge ou pas) qui n’osent pas se lancer. "J’aimerais que mon expérience puisse aider d’autres gens. À titre personnel, c’est aussi gratifiant de me dire que mon parcours de vie atypique et parfois difficile n’a pas été pour rien et que tout est arrivé pour qu’un jour, peut-être, je puisse être une bonne assistante sociale".