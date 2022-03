On s'arrête à Sin City à Las Vegas, avec le chanteur Kelly Pardekooper vient de sortir un nouvel album.

Direction Las Vegas dans le Nevada, la plus grande ville de l’état est aussi celle des superlatifs. Le jeu, la vie nocturne, les hôtels géants, la lumière artificielle, la consommation d’eau au cœur du désert, les mariages éclair, et la musique. On se souvient des shows de Sinatra, d’Elvis, de Dolly Parton ou encore de Céline Dion.

Las Vegas a aussi inspiré le monde du cinéma, grâce à son paysage urbain unique, de nombreux films y ont été tournés : Living Las Vegas (l’un des grands rôles de Nicolas Cage), Las Vegas Parano, Ocean’s Eleven, Very Bad Trip, Bugsy… J’en passe.

Beaucoup de musiciens se sont installés à Sin City. C’est le cas de Kelly Pardekooper, originaire de l’Iowa qui revient avec un nouvel album, son 10e, il s’appelle "Autumn". Il s’est bien entouré pour réaliser son nouvel album, jugez plutôt : le producteur n’est autre que Teddy Morgan, ingénieur du son et grande figure des studios de Nashville, à son actif, Trace Adkins, John Oates, des bandes-son pour la télé et le cinéma et la carrière musicale de Kevin Costner et de son groupe Modern West ; autre figure connue : Pat Sansone du groupe Wilco venu s’occuper des claviers…