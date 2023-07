"On s’amuse encore plus qu’avant" : BigFlo et Oli font le point sur l’évolution de leur carrière

BigFlo et Oli étaient présents pour la quatrième fois sur la scène des Francofolies de Spa cette année. Bruno Tummers les a rencontrés pour évoquer leur tournée en cours et l’évolution de leur carrière depuis leur premier album en 2015.

BigFlo et Oli ont fait le point. Après une longue interruption dans leur carrière, le dernier album Les autres c’est nous et la nouvelle tournée sont l’occasion d’un nouveau départ sur des bases saines et solides.

"On a fait quasiment deux ans de pause, le temps de digérer, réfléchir, analyser certaines erreurs artistiques ou humaines, dénouer certains nœuds. On a vraiment pris le temps de faire le point", raconte Oli.

La formule BigFlo et Oli en concert, c’est un mélange de fête et de légèreté avec des moments d’émotion, comme avec le titre José et Amar dédié à leurs grands-parents. On y découvre aussi leur nouveau titre Dernière qui apporte beaucoup au spectacle, avec tout le monde qui saute dans tous les coins. Une envie de s’amuser qui ne les a jamais quittés depuis leurs débuts.

On s’amuse encore plus qu’avant, je crois que c’est ma tournée préférée tout confondu.

"Avant il y avait une histoire de pression, on voulait prouver, on voulait que ça marche. On s’est mis dans cette pression-là qu’on n’a plus trop aujourd’hui parce qu’on a notre public, on est moins dans le résultat", explique BigFlo.

Le spectacle est aussi dans la salle, avec tous ses publics différents, les grands-parents, les parents et les enfants : "on est heureux de réunir, c’est une force", estime Oli. "Voir plein d’êtres humains différents s’amuser, faire la fête et être touchés par des paroles qu’on a écrites, c’était l’objectif".

"Ce qui me touche le plus, c’est de voir le public qui a grandi avec nous. On voit beaucoup de gens qui nous ont découverts quand ils étaient ados, ils avaient 14-15 ans. Aujourd’hui, au quatrième album, ils ont 22-23 et ils sont encore là. C’est ce dont je suis le plus fier", complète BigFlo.