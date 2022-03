On rit, mais pas seulement dans "Grond" et "Yellowjackets"

"Yellowjackets", c’est 10 épisodes à voir sur BeTV et c’est assez décoiffant. Cette série a d’ailleurs été l’une des sensations télévisuelles aux Etats-Unis cet hiver. Nous sommes en 1996, sur la côte est des Etats-Unis et on découvre un groupe de jeunes joueuses de foot, qui se qualifient pour un tournoi, direction Seattle sur la côte ouest. Sauf que l’avion s’écrase dans une forêt et une vingtaine de survivants attendent les secours.

25 ans plus tard, en 2021, une journaliste souhaite écrire un livre sur ce qu’il s’est passé pour celles que la presse a surnommées "Les filles perdues". Parce qu’il a fallu 19 mois pour que ces filles soient secourues. Que s’est-il passé pendant tout ce temps ? Dès le premier épisode, dès la première scène, même, on nous laisse entendre qu’il sera question de cannibalisme, rien que ça.

On est donc plutôt sur une série horrifique, mais pas seulement, et c’est le point fort de "Yellowjackets" : c’est une série qui surfe sur plusieurs genres. Toute la partie en 1996 comporte pas mal d’éléments horrifiques. Mais on est aussi sur du soap opera, de la série adolescente. La partie au présent, elle, est plus tournée sur le thriller, sur de l’enquête. Une journaliste souhaite écrire un livre pour célébrer les 25 ans de cet événement. L’une des survivantes se présente aux élections, alors qu’il semblerait qu’une sorte de pacte lie ces jeunes femmes, qu’elles étaient censées garder un profil bas. Et puis, il y a des cartes postales, avec de drôles de signes, reçues par quelques survivantes. Y a-t-il une menace ?

Les deux lignes du temps sont pleines de mystères. Imaginez la série "Lost", avec ses allers-retours permanents entre passé et présent : on y est en plein avec un avion, non pas échoué sur une île déserte mais en forêt, dans un scénario qui rappelle le fameux drame de la cordillère des Andes, en 1972. "Yellowjackets" c’est tout ça à la fois : ça peut sembler beaucoup, mais la série fonctionne très bien entre autres grâce à un casting excellent. On retrouve Juliette Lewis ou encore Christina Ricci dans un rôle dingue. Il y a aussi la remarquable, et trop peu connue Melanie Lynskey. Et puis tout le casting jeune est assez bluffant. Au final, on s’amuse à se faire peur avec "Yellowjackets", et c’est déjà très bien. Si le succès se confirme au-delà de la deuxième saison déjà commandée, on est parti sur 5 saisons, c’est en tout cas le plan de base. Et on en redemande. "Yellowjackets", c’est donc 10 épisodes à voir sur BeTV.