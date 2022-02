Nous revenons au début de l’année 1980 sur Classic 21. A ce moment-là AC/DC est au sommet… Grâce à l’album Highway To Hell, le groupe a pu enfin réussir à traverser les frontières de l’Australie et a conquis le monde entier.

Seulement, à ce moment-là, le chanteur du groupe, Bon Scott n’est pas vraiment à ses débuts. Fin 78, il se confie à un journaliste d’un magazine musical australien : RAM. Et en gros il lui répond ceci :

J’adore ça vraiment, ce sont juste les pressions constantes des tournées qui foutent tout en l’air. Je suis sur la route depuis 13 ans déjà. Avions, hôtels, groupies, alcools, tous ces gens, toutes ces villes. Tout ça, ça vous retire quelque chose de vous-même. Nous le faisons et nous y arriverons, mais j’espère que nous n’aurons pas ces corvées quotidiennes pour toujours.

En, alors que le groupe est enfin arrivé au top, it’s a long way to the top comme il le chante dans le titre… Bon Scott est tout simplement fatigué par ce train de vie.

Dans la même interview, Bon Scott avoue même au journaliste qu’il a envie de se retirer pour vivre à la campagne et jouer paisiblement de la guitare au milieu des champs…

Mais les mois qui suivent, le succès d’Highway To Hell ne va pas être de tout repos. Tout semble bien aller alors pour AC/DC, le disque se vend comme des petits pains et le groupe fait sa première au prestigieux Madison Square Garden de New York, un concert prestigieux à stade de Wembley à Londres avec les Who et les Stranglers…

