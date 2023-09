Mais le secteur qui rémunère le mieux reste, encore pour 2021, celui la pétrochimie. Avec 6.036 euros par mois, un salarié y gagne 55% de plus que la moyenne nationale.

La Belgique compte plus de 720 entreprises actives dans la chimie, les matières plastiques, la pharma et les biotechs, selon la fédération belge du secteur, Essenscia. Logiquement, la première ville où se situent les sièges sociaux de leurs membres est Bruxelles, suivie d'Anvers, Gand, Louvain-La-Neuve et Zwijndrecht.

Le secteur représente plus de 20% de l’ensemble des emplois de l’industrie manufacturière et crée près de 100.000 emplois directs et plus de 230.000 emplois indirects. Toujours selon Essenscia, il représente plus d’un tiers du total des exportations belges avec 36 milliards d’euros en 2022.