"On reste fort, on reste uni, on ne lâche pas, on ne se plaint pas" : le discours mobilisateur de Mehdi Bayat

Le Sporting Charleroi vit des heures difficiles. 6 matches, 4 buts et 4 petits points, le bilan est insuffisant. Après un nouveau partage frustrant contre Saint-Trond, Mehdi Bayat a pris la parole de le rond central pour mobiliser ses troupes avant la trêve internationale.



"On n’a pas de cul. On n’a pas de chance. Le ballon ne tourne pas pour nous. On donne tout. On se bat. On va aller le chercher ensemble. Je ne veux pas qu’on râle. Je veux qu’on reste la tête haute. On est fier de ce qu’on a fait. Ce soir, le public était là. Et il est toujours là avec nous parce qu’on donne tout. Il nous manque ce petit brin de chance. Ça va venir, les mecs. On ne baisse pas les bras. Ce que vous avez fait ce soir est incroyable. C’est un penalty qui nous vole le match. C’est comme ça. Qu’est-ce qu’on fait contre le vent est contre soi ? On reste fort. On reste uni. On lâche pas. On ne se plaint pas", a martelé l’administrateur délégué des Zèbres dans un discours énergique.