On repique les plants de salades au potager ou dans des jardinières

Le mot "mesclun", moyennant un détour par le provençal, vient du latin misculare qui signifie mélanger. Un sachet de graines de mesclun acheté en jardinerie contient donc des semences de différentes salades créant une réunion de saveurs, couleurs et consistances : de la laitue à couper "feuille de chêne" pour la douceur et le croquant, un peu de chicorée rouge de Vérone pour la couleur et une pointe d’amertume, de la roquette pour la saveur et un zeste de piquant. On pourra aussi faire apparaître du pourpier au feuillage épais et acidulé, de la coriandre, du cresson de terre… Quand les feuilles ont atteint une taille suffisante, il suffit de couper la quantité nécessaire.