On reconnaît nos Classiques : Episode 9, Liège-Bastogne-Liège

Nous terminons l’escalade du raidillon le plus raide et c’est loin d’être fini. "Bon, ici, Gérald, tu te rappelles en 1999 ? Vandenbroucke et Bartoli ? Là un peu plus loin, ils remettent le grand plateau !"

Et le jeune Rodrigo à l’époque de s’enthousiasmer : "Vandenbroucke est très à l’aise, Vandenbroucke attaque ! Démarrage superbe. Les deux hommes côte à côte. Quel beau spectacle dans La Redoute !"

La dernière bosse est raide. Dingue de revoir les images de Vandenbroucke les mains en bas de cintre avec Bartoli. Un regard. Une attaque. Je propose à Jérôme Gilbert d’essayer de la grimper grand plateau nous aussi. Rien à perdre ! Ça passe plus vite mais on sent les cuisses ! "Et nous, ici, on est frais mais les mecs en course ils ont 220 bornes, voir 230 kilomètres dans les jambes, donc euh grand plateau jusqu’au sommet, ça pique hein !"

Arrivée au sommet, contrairement aux années précédentes, on ne part plus à gauche (là où Remco attaque l’an dernier en soulevant la roue arrière tellement il met les watts !), on bifurque à droite ! "Donc, garde ton grand plateau, ça va descendre à 80 km/h ! C’est mieux des petites routes comme celle-ci où le peloton ne va pas pouvoir s’organiser en se relayant sur des grands boulevards." Donc ça signifie que la côte de La Redoute gagne en importance avant de remonter sur Dolembreux, d'aller chercher la Côte des Forges et puis de descendre vers l'Ourthe et le pied de la Roche aux Faucons.