On reconnaît nos Classiques : Episode 8, la Flèche Wallonne

La Flèche Wallonne n’est pas toujours arrivée au Mur de Huy. Elle est née en 1936. C’est l’idée d’un collaborateur d’un journal bruxellois, Les Sports, Albert Van Laethem qui avait envie d’avoir aussi sa course pour redoper les ventes de son journal. Elle eut lieu au lendemain de Paris Roubaix 1936. Il a imaginé une course qui reliait Tournai jusqu’à Liège, les deux villes wallonnes les plus espacées. Elle sera disputée le mercredi avant Liège-Bastogne-Liège à partir de 1948 lorsque le journal Les Sports aura aussi repris l’organisation de la Doyenne.

Le chemin des chapelles, le Mur de Huy, nous y voici ! C’est un monument du cyclisme qui n’est arrivé qu’en 1982 dans le parcours de la Flèche. L’idée géniale survient en 1985 lorsque, pour la première fois, on décide de proposer l’arrivée au sommet du Mur. En fait, c’est la seule classique printanière qui se termine aujourd’hui au sommet d’une bosse.

"Ça y est, on y est ! Alors, dès le départ, on a compris. Il va falloir s’économiser. On est sur du 10-11-12%. Et puis c’est là qu’on voit la différence entre ceux qui ont encore du jus, et ceux qui en ont encore plus ! 9,8% de moyenne. Voilà, premier " S ", et là on va aller vers la partie la plus connue, le fameux " S " à 22%. Certains disent que c’est du 26% à l’intérieur. J’y arrive déjà bien essoufflé !"

"Le virage Claudy Criquielion. Il l’a remporté deux fois : en 85, c’est lui qui remporte… ah oui là il y a 26%, oh là là ! Claudy, il gagne la première Flèche Wallonne qui arrive au sommet en 85, et il gagne encore en 89. "

Là, tu te dis c’est bon j’y suis arrivé. Après, ça ne peut être que du bonus ! Mais en fait, pas du tout ! C’est souvent après que ça se joue. On est sur du 14%. Et à partir d’ici, le record est détenu par Alejandro Valverde, cinq victoires, deuxième encore l’an dernier, à plus de 21 km/h de moyenne ! "Pff, 21 de moyenne ici, on n’est pas du même monde !" Et c’est beaucoup plus dur que les bosses flandriennes, tout simplement parce que c’est beaucoup plus long. Et la victoire, elle se joue souvent sur la dernière rampe, l’acide lactique leur piquant les cuisses, debout sur les pédales. "Purée c’est dur !"