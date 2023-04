On reconnaît nos Classiques : Episode 7, l’Amstel Gold Race

Jean m’avait prévenu, "les pourcentages les plus forts sont immédiatement dès le début !". Le Keutenberg, c’est 22% maximum et ça dure très longtemps. La pente est raide, étroite, exposée au vent. J’y croise un cycliste venu de Hasselt. "C’est dur et c’est long hein !". Les 400 premiers mètres sont un défi à la gravité. Ensuite, la pente s’adoucit mais pas trop. Avec 6,1% de moyenne, le Keutenberg est un sacré challenge. Il est inscrit au parcours de l’Amstel depuis 1972. Les organisateurs n’y sont plus venus entre 1991 et 1997 parce qu’il y avait trop de monde et que c’était trop dangereux. Aujourd’hui, il est interdit au public durant la course.