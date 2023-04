On reconnaît nos Classiques – Episode 6 : Paris-Roubaix, le vélodrome et les secteurs pavés mythiques !

Je rentre dans le secteur 5 étoiles (lui aussi) du Carrefour de l’Arbre et je me fais cette réflexion. "Je n’ose imaginer rouler ici après plus de 200 kms, avec l’excitation de la course, comment ça doit être dangereux !" Qu’est-ce que ça glisse ! Le secteur est long de 2100 m et se divise en deux parties. Les premiers 1200 m sont sinueux et relativement plats. Les virages sont bombés et compliqués à négocier en mode "trajectoire idéale". C’est justement là que les pavés sont les plus agressifs et t’imposent leur loi. S’il ne pleut pas, il y a heureusement moyen d’utiliser les bas-côtés en terre.

Après ces premiers 1200 m, virage à 90 degrés à gauche et changement de profil. Il reste 1 km en faux plat montant vers le Carrefour de l’Arbre. C’est ici qu’on peut faire mal à ses adversaires à la pédale.