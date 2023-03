On reconnaît nos Classiques - Episode 5 : le Tour des Flandres

200 mètres avant le Mont le plus dur de Flandres, je m’arrête devant un café simplement appelé "Koppenberg". La décoration de la façade est faite de vieux vélos, de vieux maillots et d’une peinture représentant Van Aert et Didi Senft alias El Diablo. Il n’y a qu’ici qu’on trouve ça ! J’enfourche mon destrier et je file aborder ce diable de Koppenberg.

11% de moyenne, 22% max, c’est le plus dur qu’on n’ait jamais reconnu ça !

En 1987, on y a vécu un grave incident. Jesper Skibby est tombé, touché par une voiture. C’était tellement étroit, plus étroit qu’aujourd’hui, que la voiture du commissaire international a roulé sur son vélo ! Le problème, c’est l’étroitesse de cette pente à 20% en pavés. Plus on grimpe, plus c’est étroit. C’est un entonnoir. On vient s’y étrangler ici ! Celui qui est dans les dix premiers risque moins de mettre pied à terre que celui qui est dans le peloton et doit faire face à un incident devant lui. Car ici, on patine lorsqu’on se dresse sur les pédales !