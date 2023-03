On reconnaît nos Classiques – Episode 4 : À Travers la Flandre

Elle est née en 1945 entre St-Trond et Waregem. L’année suivante, ce fut une course par étape arrivant à Liège. A Travers la Belgique, Dwars door België, est aujourd’hui devenue une course exclusivement flandrienne. A Travers la Flandre se dispute essentiellement dans les Ardennes flamandes, là où l’E3 et le Ronde se décident également. Ladeuze est une nouvelle côte d’un peu plus d’un kilomètre apparue en 2018. Particulièrement intéressante. Elle se lance en force sur le haut des cuisses, sur la plaque. Et puis Ladeuze se dresse à 15% entre les arbres et fait mal. Pendant 300 mètres, c’est vraiment très intense. Après, c’est encore pire si tu es lâché. Il reste un petit kilomètre de faux plat montant qui demande énormément de force pour espérer rester dans les roues d’un Tiesj Benoot par exemple. On se souvient que c’est ici qu’il avait tout fait exploser.