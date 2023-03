"On reconnaît nos Classiques" Episode 2 : GP E3, le Vieux Kwaremont et le Paterberg

Je lui explique que le pavé est beaucoup plus roulant sur le Paterberg et que c’est normal car " il est plus récent. En fait, on a créé cette route en 1982-83. C’était un agriculteur passionné de cyclisme " ou alors c’était un boucher-charcutier au pied du Vieux Kwaremont (les légendes s’opposent selon les personnes rencontrées), qui a eu l’idée de transformer ce chemin de terre en route pavée pour être empruntée par les courses cyclistes. Une vraie histoire d’Ardennais flandriens !

"Et c’est mieux à rouler hein ?" Oui mais c’est beaucoup plus dur que le Vieux Karemont. Ici on n’écrème plus, on s’échappe !