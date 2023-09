On reconnaît nos Classiques : épisode 12, le GP de Wallonie, la citadelle de Namur et la Tienne aux Pierres

Elle n’a pas le prestige (et la difficulté) du Mur de Huy ou de la Côte de La Redoute, mais qu’est-ce qu’elle est belle à grimper ! Le Tour de France y est quand même arrivé quatre fois et le Giro une fois.

"La Route Merveilleuse, celle qui grimpe au sommet de la Citadelle de Namur. Pour moi c’est la plus merveilleuse, la plus carte postale de toutes les arrivées de courses cyclistes en Belgique. Tout est beau et en plus c’est vachement intéressant : 1,9 km à 5,4% de moyenne, 7,5% également maximum et 103 mètres de dénivelé positif. Alors, est-ce que c’est dur ? Oui évidemment, après 200 kms évidemment que c’est dur. Maintenant, ce n’est pas un truc pour des grimpeurs de 60 kilos. Si on fait 70-75-80 kilos, ça le fait hein ! C’est tout en force sur les cuisses. Grand plateau ! Et d’ailleurs, on va, après le pont St-André, se retrouver sur le lieu de l’attaque d’un certain papa de Remco Evenepoel, Patrick. 1993, Patrick Evenepoel attaque !"