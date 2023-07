On reconnaît nos classiques : épisode 11, le Tour de Wallonie et son étape reine Banneux-Aubel avec la Côte des Trois Bornes et la Bosse des Bois

Ce sera la dernière étape de cette année. Et quelle étape ! Le peloton devra affronter 213 kms et plus de 3200 m de dénivelé positif. Kilomètre 185, nous dans la Côte des Trois Frontières ou des Trois Bornes. C’est l’une des plus belles côtes de Wallonie. Elle est longue de 2,2 kms sur un asphalte parfait " à la hollandaise ". Ce n’est pas super dur, c’est très roulant mais c’est magnifique et extrêmement jouissif à pédaler. Avec 4,9% de moyenne et 6,9% maximum, il y a moyen de fatiguer ses adversaires mais peut-être pas encore de les lâcher.

Je rencontre un cyclotouriste avec son vélo à assistance électrique. " Il paraît qu’on arrive à trois frontières là-haut ? Trois Bornes, oui. Ben, disons que c’est le sommet entre la Belgique, la Hollande et l’Allemagne."

"La plus haute montagne des Néerlandais, me confirme un cyclo néerlandophone plus haut !"

Et c’est vrai qu’on arrive au sommet du Vaalseberg, qu’on y croise énormément de vélos et qu’il y a effectivement trois bornes en pierre qui symbolise ce haut lieu d’intersection. C’est aussi le point culminant des Pays-Bas avec 323 m.