On reconnaît nos classiques : épisode 10, Durbuy, l’étape reine du Tour de Belgique avec la Côte d’Hermanne et le Mur de Durbuy.

On passe le pont au centre de Durbuy et on monte directement à gauche avec un premier petit mur à 7-8% et là, ça ne laisse aucune chance à celui qui n’a plus les jambes ! D’autant plus qu’ils y passeront quatre fois. C’est vrai que le Mur de Durbuy n’est pas encore très répertorié sur les sites, "mais quand je regarde mon ordinateur sur le vélo, on est à du 13, 14 et même 15%."

Alors, ce n’est pas hyperlong, un peu plus d’1 km, avec un léger replat sur le haut, ce qui explique le pourcentage moyen : 6,2%. Mais dans sa première partie, il fait mal. C’est une vraie belle arrivée ! L’an dernier, c’est Quinten Hermans qui a attaqué sur le haut de la montée en sous-bois et qui était le plus frais pour aller s’est imposé sous le soleil du faux plat montant de l’arrivée. Un futur "classique" du cyclisme !