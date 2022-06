On recherche des figurants pour le prochain film "Toto se met au vert". Tournage à Chaudfontaine les 18 et 19 juillet

D'abord l'une des plaisanteries les plus populaires de la culture française puis une BD vendue en outre à 5 millions d'exemplaires, enfin un premier film "Les Blagues de Toto" adaptatée notamment sur grand écran. Voici la suite de Toto intitulée "Toto se met au vert" ! Basée sur la série de bande-dessinée du même nom créée par Thierry Coppée en 2004, la première comédie était mise en scène par Pascal Bourdiaux (Fiston, Boule & Bill 2). L'oeuvre en 15 volumes avait déjà fait l'objet notamment d'une série d'animation pour M6. Côté casting, c'est le jeune Gavril Dartevelle qui prêta ses traits au facétieux Toto. Son père joué par Guillaume de Tonquédec. Nous ne savons pas encore si Anne Marivin, Daniel Prévost et Ramzy Bedia tenteront encore aussi tant bien que mal de faire face au turbulent Toto, qui n'a peut être pas fini de leur en faire voir de toutes les couleurs dans ce second opus !