Comme le peintre utilise des fruits et légumes, on en voit aussi quelques uns en anglais :

banana (banane) - apple (pomme) - grapes (raisin) - pear (poire) - lemon (citron) - cucumber (concombre) - salad (facile, salade) et eggplant (aubergine).

Pour terminer il est aussi utile de connaître le verbe "to use" qui veut dire "utiliser" et faire/réaliser "to make".

On dira par exemple "use the lemons to make the eyes".