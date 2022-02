On ralentit avec Bob Dylan, PJ Harvey et Gorillaz

Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! Qui va vite va loin. Qui va lentement va mieux. Mieux vaut lentement et bien que vite et mal. Quand un cheval galope tout seul, on ne peut pas voir s’il est rapide ou lent.

Toutes ces expressions prônent une forme de lenteur qui serait plus forte, plus juste, plus à même de remporter des victoires. La course folle de la vie pourrait nous amener à commettre des erreurs, à prendre les mauvaises décisions, à oublier l’essentiel ! Alors, prenons le temps d’écouter ce que nos rockeurs ont à raconter…