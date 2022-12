On purge bébé, le dernier pied de nez de Boesmans

Nicolas Blanmont nous parle d’On purge bébé de Philippe Boesmans (1936-2022). Sa dernière œuvre a été créée le 13 décembre 2022 à La Monnaie et sera en direct sur Musiq3 et Auvio le 20 décembre à 20h.

La Monnaie vient de créer le huitième et dernier opéra de Philippe Boesmans, et il sort assurément des canons de l’opéra traditionnel. Par le choix, d’abord, d’une pièce de Georges Feydeau comme base du livret, un auteur qui n’avait semble-t-il jamais été adapté à l’opéra. Mais aussi et surtout par le thème lui-même : On purge bébé est, comme son titre le laisse deviner, le premier opéra où l’on parle, du début à la fin, de constipation et de défécation. Ames sensibles s’abstenir, ça chie dans tous les coins de la scène, plus souvent qu’à son tour et parfois plus rapidement que prévu, d’autant que Richard Brunel, qui signe déjà un livret plein de caca, en rajoute encore quelques pelletées dans sa mise en scène.

Sinon, il est aussi question de pots de chambre prétendument incassables, et d’un mari cocu désigné comme tel. Dans les rôles des parents du bébé qui ne veut pas prendre sa purge, Jean-Sébastien Bou et surtout Jodie Devos sont éblouissants, la musique de Boesmans, dirigée avec verve par Bassim Akiki, est comme souvent très bien écrite pour les voix. Et pleine de citations musicales qui font sans doute rire plus encore que la scatologie de la pièce..

A écouter en direct sur Musiq3 le mardi 20 décembre à 20h, et à voir également en direct sur Auvio (et ensuite en différé sur www.musiq3.be)