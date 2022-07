On prend le large avec une décoration ambiance bord de mer au jardin

Apportez une touche de vacances à la mer au mobilier avec des matériaux naturels comme le bois, l’osier, la corde ou encore le coton. Une échelle en bois sera parfaite pour décorer un mur. Accrochez-y des foutas, ces grands draps de bain en coton très tendance sur les plages et très appréciées pour leur légèreté et leur résistance. Quelques paniers en osier remplis de fleurs y seront ajoutés. Pour décorer une porte et empêcher les mouches et autres insectes de rentrer, réalisez un rideau avec des cordes et des rubans de textures et couleurs différentes qui seront nouées et tressées sur une branche de bois.