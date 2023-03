On prend des mesures avec le bon étalon

Nous sommes au cours de maths, on va parler d'étalon aujourd'hui. Un étalon c'est une unité de mesure universelle à laquelle on peut se référer, autrement dit un standard de mesure. Tout le monde les utilise au jour le jour, sans s'en rendre compte parfois. Dans certains métiers, on en utilise plus que dans d'autres. Voyons cela de plus près !