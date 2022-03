Jeudi et vendredi, pas le moindre changement, le vent passe au secteur est à nord-est, il sera un rien plus soutenu vendredi notamment.

Soleil omniprésent jeudi, par contre quelques développements de nuages bourgeonnants sans conséquence pour vendredi, mais en général, l’ambiance restera très lumineuse.

Maxima de 14 à 17°C pour jeudi, ce qui reste doux pour la saison. Un degré de moins vendredi avec quelques champs nuageux mais un temps toujours sec.

Un peu de changement en vue pour le prochain week-end : les nuages bas pourraient s’incruster un peu plus. De manière lente samedi, plus marquée dimanche. C’est évidemment, à cette échéance, difficile d’être catégorique mais si c’est le cas, nous garderions un temps sec mais moins lumineux et les maxima ne dépasseraient plus 14 à 15°C samedi et 10 à 13°C dimanche. Ce sera donc à confirmer. Mais, quoi qu’il en soit, pas de retour de la pluie prévu même si les nuages deviennent plus nombreux.