On pourra entendre le regretté Charlie Watts sur le prochain album des Rolling Stones

Le concert, qui a eu lieu en décembre 2012 au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, a été diffusé à l’origine dans le cadre de l’événement The Rolling Stones : One More Shot. Il a maintenant été remixé et réédité dans cette nouvelle version, qui sortira sous la forme d’un vinyle triple album et d’un CD double album. GRRR Live ! sera disponible également en DVD et Blu-Ray.